https://static.news.ru/photo/ce15e520-3919-11ea-b263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магниты, брелоки и подвески изготовят из ствола главной кремлёвской ёлки. Сувениры раздадут молодожёнам, школьникам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

В этом году, по его словам, было решено выбрать тему любви, поэтому изделия будут в виде сердец. Молодожёны будут получать их во Дворцах бракосочетания.

Вместе с сувениром молодая семья получит саженец кремлёвской ёлки, чтобы вырастить своё семейное дерево, — цитирует Усманова РИА Новости.

Школьники получат памятные значки и медали из ствола новогодней ели за участие в экологических мероприятиях.

Ветеранам же будут их вручать без какого-либо повода.

Пригодятся и остальные части дерева, добавил эколог. Из шишек добудут семена, их поместят в экокубы, чтобы дети по всей стране смогли их выращивать. Хвою же «подарят» животным в зоопарках.

Ранее NEWS.ru писал, что из главной кремлёвской елки изготовят сувениры ко Дню Победы.