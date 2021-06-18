Суточный прирост случаев заражения COVID в Москве превысил девять тысяч

https://static.news.ru/photo/283bb364-d012-11eb-b5d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По сравнению с 17 июня, число заразившихся в столице за сутки выросло на 46%. Всего с начала пандемии заболели более 1,2 млн жителей мегаполиса.

За 24 часа из столичных больниц выписаны 3784 пациента. Общее количество выздоровевших превышает 1,1 млн.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 78 москвичей. За время пандемии умерли 21,2 тыс. человек.

В целом по России выявлено 17 262 новых случая заражения. Выздоровели 10 954 человека и умерли 453. С начала пандемии в стране заразились более 5,2 млн человек. Из них вылечились более 4,8 млн и 128,4 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений до 29 июня включительно. Закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. Посещаемость массовых мероприятий ограничивается одной тысячей человек.