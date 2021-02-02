Сурок Фил в США предсказал поздний приход весны

https://static.news.ru/photo/7270f658-6567-11eb-bf1e-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Christina Horsten/dpa

Сурок по кличке Фил, проживающий в штате Пенсильвания, предсказал поздний приход весны в этом году. Сурок «испугался своей тени», что по американской традиции означает ещё шесть недель зимы.

Пятикилограммовое животное извлекли из норы рано утром 2 февраля. Прогноз зверька огласил президент внутреннего округа Джефф Ланди. В этом году мероприятие. крайне популярное среди туристов, проходило без толп зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, однако трансляция события велась на сайте местного Клуба сурка, сообщает Life.

По преданию ежегодно 2 февраля в День сурка в США по поведению зверька определяют, как рано наступит в текущем году весна. Если сурок «испугается своей тени» в солнечный день и спрячется в нору, это свидетельствует о том, что зима затянется и потепление придёт только через полтора месяца. В облачную погоду, когда сурок Фил не видит свою тень, предсказывают ранний приход весны.

Традиция прогнозировать ранний или поздний конец зимы по поведению сурка пришла в Пенсильванию из Германии, где существует аналогичная традиция. Однако немцы доверяют долгосрочные метеопрогнозы барсуку.

Полный титул сурка из Пенсильвании, обитающего в норе под холмом Гобблер-Ноб, звучит как «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».

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