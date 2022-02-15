Супругу Навального допустили на заседание суда в колонии

Супругу осуждённого Алексея Навального Юлию допустили на очередное заседание суда против оппозиционера, которое будет проходить в ИК-2 города Покрова Владимирской области, передаёт URA.RU. Накануне Юлия Навальная опубликовала в аккаунте Instagram пост, в котором потребовала разрешить присутствовать на заседание. В колонии 15 февраля, во вторник, будут слушаться дела о мошенничестве и неуважении к суду.

Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право, — написала Навальная.

Ранее в Лефортовском суде Москвы сообщили, что предварительное заседание по делу о мошенничестве и неуважении к суду против Алексея Навального состоится 15 февраля в 10:00.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело — о неуважении к суду — связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Изначально оба эпизода расследовали отдельно, но позже было принято решение объединить их в одно производство.