«Швыряло по кабине»: семья из РФ пережила аварию на фуникулере в Анталье Супруги из России несколько часов висели над пропастью на фуникулере в Анталье

Фото: Zulkif Yildirim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецкой Анталье семья из Санкт-Петербурга пережила аварию на фуникулере, которая закончилась смертью одного из пассажиров. Мама, папа и их четырехлетний сын оказались свидетелями трагедии, когда кабина фуникулера, находящаяся рядом с ними, рухнула вниз, сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала семья заметила, что соседний челнок начал сильно раскачиваться, затем их кабинка также начала трястись с большой силой. Как пишет канал, русские и турецкие пассажиры лежали неподвижно на полу кабинки в течение часа, боясь двигаться. После того как один из туристов сообщил о положении в экстренные службы, спасателей пришлось ждать более двух часов. В итоге семья не успела вернуть арендованный автомобиль вовремя и была оштрафована, несмотря на продемонстрированные ею кадры с места инцидента.

Нас швыряло по всей кабине, двери открылись, нам просто чудом каким-то удалось всем удержаться, и никто не выпал из кабины, — сообщила мать семьи, участвовавшая в инциденте.

Ранее сообщалось, что в Анталье произошло обрушение кабины фуникулера. Часть опоры оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. Остальные фуникулеры были остановлены, спасатели эвакуировали с подъемника 128 человек, застрявших на высоте в кабинках. По информации СМИ, жертвой происшествия стал один человек, еще несколько пострадали.