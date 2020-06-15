Супруга Ярошенко выразила надежду на его обмен на Пола Уилана

https://static.news.ru/photo/afd990a4-af0f-11ea-8e36-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ярошенко Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Супруга российского лётчика Константина Ярошенко, которого осудили в США за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии, надеется на обмен пилота на американского шпиона Пола Уилана.

Я очень надеюсь, что этот обмен произойдёт, — цитирует её «Интерфакс».

Гражданин США Пол Уилан 15 июня 2020 года был приговорён к 16 годам колонии за шпионаж в России. Он отказался признавать свою вину в зале суда. Его защита настаивала на оправдательном приговоре. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана.

NEWS.ru писал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вероятный обмен. По его словам, Кремль не занимается подобными вопросами.

Пол Уилан имеет гражданство четырёх стран. В частности, США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан в Москве после получения USB-накопителя с гостайной. На флеш-карте хранился перечень сотрудников одного из секретных ведомств России. Операцию по задержанию проводила ФСБ.