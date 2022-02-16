Супруга профессора Соловья рассказала подробности задержания мужа

Жена Валерия Соловья Светлана рассказала NEWS.ru, что её муж, профессор Валерий Соловей и сын Павел были задержаны для допроса как свидетели по уголовному делу. Она рассказала, что силовики нагрянули в 07:30 утра, а при обыске забрали технику, в том числе и роутер.

В 07:30 к нам пришли представители власти и произвели обыск. Изъяли все средства массовой информации и роутер. Валерий Дмитриевич и его сын увезены как свидетели по уголовному делу. По какому — сказать не могу, потому что дала подписку. Он находится сейчас в Следственном комитете, — сообщила Светлана Соловей.

Ранее сообщалось, что Cоловья допрашивают в СК России по делу об возбуждении вражды и ненавиcти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следствие считает, что политолог делал публикации в анонимнoм Telegram-канале «Генерал CВР», публикации которого направлены на возбуждение ненавиcти в отношении сотрудников органов влаcти.

Ранее Соловей сравнил 2021 год с «андроповскими врeменами». При этом в cтране назревают «кардинальные перемены», которые могyт наcтупить внезапно.