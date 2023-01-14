Супруга Костомарова раскрыла подробности о его состоянии Супруга Костомарова Домнина опровергла слухи об ухудшении здоровья спортсмена

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров по-прежнему пребывает в тяжелом состоянии, рассказала в беседе с РИА Новости его супруга, танцовщица на льду Оксана Домнина. При этом она подчеркнула, что с момента госпитализации его состояние не ухудшилось, оно стабильно.

Он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет — стабильно тяжелое состояние, — сообщила Домнина.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позднее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен был подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.

Также авторы Mash утверждали, что Костомаров болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу. Канал указывал, что спортсмен предпочитал вместо приема лекарств лечиться окунанием в прорубь.