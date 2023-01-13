Супруга Костомарова раскрыла детали о его состоянии Жена Костомарова заявила, что состояние спортсмена сейчас стабильно тяжелое

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В настоящий момент состояние госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщила жена спортсмена Оксана Домнина. По ее словам, ухудшений сейчас не наблюдается.

Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое, — заявила Домнина.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позднее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен был подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.

Как стало известно 12 января авторам Telegram-канала Mash, Роман Костомаров болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу. Канал указывал, что спортсмен предпочитал вместо приема лекарств лечиться окунанием в прорубь.