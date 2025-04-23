Суперская заправка для лунки: баклажаны будут плодоносить на ура

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Хотите получить рекордный урожай баклажанов? Все дело в правильной заправке лунки! Вот что обязательно нужно добавить при посадке, чтобы растения росли крепкими и дали много плодов.

Пять обязательных компонентов для каждой лунки:

Горсть золы — защищает от корневой гнили и обогащает калием. 1 ст. л. суперфосфата — для мощной корневой системы. Перепревший компост (0,5 л) — обеспечит питание на весь сезон. Яичная скорлупа (измельченная) — профилактика вершинной гнили. Луковая шелуха — отпугивает колорадского жука.

Как правильно сажать:

Сделайте лунку глубиной 20–25 см. Добавьте все компоненты, перемешайте с землей. Полейте теплой водой (2–3 л). Через 30 минут высаживайте рассаду.

Попробуйте этот способ с суперской заправкой — и ваши баклажаны будут плодоносить на ура! Дадут в два раза больше урожая! Для максимального эффекта замульчируйте посадки соломой — это сохранит влагу и тепло.

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