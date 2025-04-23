Хотите получить рекордный урожай баклажанов? Все дело в правильной заправке лунки! Вот что обязательно нужно добавить при посадке, чтобы растения росли крепкими и дали много плодов.

Пять обязательных компонентов для каждой лунки:

  1. Горсть золы — защищает от корневой гнили и обогащает калием.
  2. 1 ст. л. суперфосфата — для мощной корневой системы.
  3. Перепревший компост (0,5 л) — обеспечит питание на весь сезон.
  4. Яичная скорлупа (измельченная) — профилактика вершинной гнили.
  5. Луковая шелуха — отпугивает колорадского жука.

Как правильно сажать:

  1. Сделайте лунку глубиной 20–25 см.
  2. Добавьте все компоненты, перемешайте с землей.
  3. Полейте теплой водой (2–3 л).
  4. Через 30 минут высаживайте рассаду.

Попробуйте этот способ с суперской заправкой — и ваши баклажаны будут плодоносить на ура! Дадут в два раза больше урожая! Для максимального эффекта замульчируйте посадки соломой — это сохранит влагу и тепло.

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