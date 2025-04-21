Если вы умудрились запачкать пальцы суперклеем, да так, что они склеились намертво, не паникуйте и не мочите руки водой. Решить эту проблему можно очень быстро.

Самые эффективные средства:

  • ацетон или жидкость для снятия лака, которая точно есть в доме у каждой женщины, — смочите ватный диск, приложите на 5–7 минут;
  • димексид — размягчает клей за 3–4 минуты.

Безопасные бытовые методы:

  • теплое мыло — 10 минут в мыльной воде с содой (1 ст. л. на литр);
  • растительное масло — массируйте склеенный участок 10–15 минут.

Что нельзя делать:

  • рвать с силой — повредите кожу;
  • использовать ножницы/лезвия;
  • пытаться отмыть простой водой.

Обычно полное расцепление занимает 15–30 минут. Если клей не растворяется или попал в глаза — срочно к врачу!

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