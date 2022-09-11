SuperJob: жители мегаполисов России захотели вернуть COVID-ограничения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жители Москвы и Воронежа больше других настроены на ужесточение эпидемиологических ограничительных мер против коронавируса. Таковы результаты исследования среди жителей российских городов-миллионников, которое провел SuperJob, сообщает РИА Новости. Вернуть COVID-ограничения хотят около четверти населения этих городов.

За ужесточение мер [по борьбе с коронавирусом] чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%), — отмечается в исследовании.

Меньше всего хотят возвращения жестких ограничений в борьбе с COVID-19 жители Краснодара и Ростова-на-Дону. Только каждых десятый из них согласен на такие шаги властей. Похожие цифры поддержки ужесточения ограничений получены среди жителей Уфы (11%), Казани, Новосибирска и Красноярска (все — по 13%).

В остальных городах-миллионниках исследование выявило средние цифры поддержки: Санкт-Петербург и Нижний Новгород — по 16%, Самара и Екатеринбург — по 17%, Омск — 18%, Пермь — 20%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство не будет вводить новых эпидемиологических ограничений при условии отсутствия нового варианта коронавируса. В настоящее время в России фиксируется шестая волна COVID-19, которая, по разным оценкам экспертов, может завершиться через месяц.