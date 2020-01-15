https://static.news.ru/photo/53563748-3835-11ea-9860-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Вакансию премьер-министра разместили на популярном сайте поиска работы Superjob. Объявление появилось сразу после того, как стало известно об уходе российского правительства в отставку.

В обязанности будущего премьера входит возглавлять правительство РФ, представлять орган в стране и за её пределами и давать предложения о назначениях президенту страны. Сотрудник требуется на полную занятость. Заработная плата не указана, отмечено, что она будет полностью «белая».

Главным требованием к кандидату является отсутствие у него иностранного гражданства. В качестве дополнительного бонуса автор объявления указал проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия». Глава ФНС назвал приоритетами своей работы на предложенном ему посту премьер-министра реализацию национальных проектов и цифровую экономику.