Вакансию премьер-министра
В обязанности будущего премьера входит возглавлять правительство РФ, представлять орган в стране и за её пределами и давать предложения о назначениях президенту страны. Сотрудник требуется на полную занятость. Заработная плата не указана, отмечено, что она будет полностью «белая».
Главным требованием к кандидату является отсутствие у него иностранного гражданства. В качестве дополнительного бонуса автор объявления указал проезд от места проживания к месту работы без пробок.
Как ранее писал NEWS.ru, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия». Глава ФНС назвал приоритетами своей работы на предложенном ему посту премьер-министра реализацию национальных проектов и цифровую экономику.
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