Суп с курицей и сырными клецками — зимний уют в кастрюле, который сметают до дна

Такой суп выручает в холодное время года: он получается ярким, наваристым и при этом готовится без сложных шагов. Особую изюминку ему придают сырные клецки — они делают блюдо сытным и необычным. Рецепт простой, но вкус получается как у домашней кухни с характером.

Ингредиенты:

куриные голени — 4 шт.;

картофель — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

корень петрушки — 1 шт.;

зеленый горошек — 400 г;

укроп — 2 вет.;

соль — по вкусу;

перец горошком — 2 шт.;

вода — 1,5 л.

Сырные клецки:

сыр — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 4 ст. л.;

укроп — 2 вет.;

соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Сначала сварите бульон на куриных голенях, затем добавьте лук и корень петрушки — они дадут основу вкуса. После этого положите картофель и морковь, а в конце всыпьте горошек. Отдельно смешайте ингредиенты для сырных клецек и ложкой аккуратно опустите их в кипящий суп. Варите до готовности, добавьте зелень и дайте немного настояться.

