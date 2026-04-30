Суп с курицей и сырными клецками — зимний уют в кастрюле, который сметают до дна

Такой суп выручает в холодное время года: он получается ярким, наваристым и при этом готовится без сложных шагов. Особую изюминку ему придают сырные клецки — они делают блюдо сытным и необычным. Рецепт простой, но вкус получается как у домашней кухни с характером.
Ингредиенты:
- куриные голени — 4 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- корень петрушки — 1 шт.;
- зеленый горошек — 400 г;
- укроп — 2 вет.;
- соль — по вкусу;
- перец горошком — 2 шт.;
- вода — 1,5 л.
Сырные клецки:
- сыр — 70 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- укроп — 2 вет.;
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
Сначала сварите бульон на куриных голенях, затем добавьте лук и корень петрушки — они дадут основу вкуса. После этого положите картофель и морковь, а в конце всыпьте горошек. Отдельно смешайте ингредиенты для сырных клецек и ложкой аккуратно опустите их в кипящий суп. Варите до готовности, добавьте зелень и дайте немного настояться.
Эта закуска спасает, когда нужно быстро и эффектно накрыть стол. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной намазкой из печени трески и сыра.