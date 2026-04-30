Суп с курицей и сырными клецками — зимний уют в кастрюле, который сметают до дна

Такой суп выручает в холодное время года: он получается ярким, наваристым и при этом готовится без сложных шагов. Особую изюминку ему придают сырные клецки — они делают блюдо сытным и необычным. Рецепт простой, но вкус получается как у домашней кухни с характером.

Ингредиенты:

  • куриные голени — 4 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • корень петрушки — 1 шт.;
  • зеленый горошек — 400 г;
  • укроп — 2 вет.;
  • соль — по вкусу;
  • перец горошком — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л.

Сырные клецки:

  • сыр — 70 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • укроп — 2 вет.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Сначала сварите бульон на куриных голенях, затем добавьте лук и корень петрушки — они дадут основу вкуса. После этого положите картофель и морковь, а в конце всыпьте горошек. Отдельно смешайте ингредиенты для сырных клецек и ложкой аккуратно опустите их в кипящий суп. Варите до готовности, добавьте зелень и дайте немного настояться.

Проверено редакцией
Марина Макарова
