https://static.news.ru/photo/1a562f32-2194-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумма ущерба по иску прокуратуры к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа может быть снижена в два раза на основании расчётов Росгвардии.

Согласно данным ведомства, расходы по обеспечению общественной безопасности во время указанных акций составили 1,2 млн и 1,1 млн рублей соответственно. Столичная прокуратура требует взыскать с Навального, сотрудников его штаба и Фонда борьбы с коррупцией, а также с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в общей сложности более 5 млн рублей.

Иск рассматривается Черёмушкинским судом Москвы. Очередное заседание состоится 15 января. Предполагается, что к этому времени прокуратура скорректирует исковые требования, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор просил о рассмотрении иска к оппозиционерам в закрытом порядке. Свою позицию он объяснил тем, что в документах, фигурирующих в деле, содержатся личные данные сотрудников Росгвардии.