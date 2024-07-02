Сумма долга по алиментам вратаря ПСЖ Сафонова сократилась до 59 млн рублей Приставы списали с вратаря ПСЖ Сафонова 250 тысяч из 60 млн долга по алиментам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

Судебные приставы списали с вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова 250 тысяч рублей. Таким образом задолженность по алиментам уменьшалась до 59 230 599 рублей, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, деньги списали с банковских счетов краснодарского футболиста. Исполнительное производство на основании поступившего из суда исполнительного листа приставы возбудили в феврале 2024 года. Алименты футболист должен выплатить согласно решению Никулинского районного суда Москвы. Известно, что спортсмен развелся с супругой в 2023 году. В браке родилась дочь Майя.

В середине июня ПСЖ объявил о переходе Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. При этом известно, что российским судом ему запрещен выезд из РФ, однако спортсмен нашел возможность уехать во Францию.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы взыскал почти 1 миллиард рублей и более $1,8 млн с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Исковые требования Генпрокуратуры РФ удовлетворить полностью.