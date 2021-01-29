Сумма инкриминируемых Навальному хищений может вырасти

Размер инкриминируемых оппозиционеру Алексею Навальному и его соратникам хищений из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, по распоряжению Минюста включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) может значительно вырасти — с 356 млн до 587 млн рублей.
Как
Следователи подозревают, что размер пожертвований может оказаться больше, если учесть анонимные криптовалютные транзакции. В рамках расследования уголовного дела уже получены предварительные данные, что сотрудники ФБК могли вывести порядка 587 млн рублей.
В августе 2019 года СК РФ возбудил первое уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей. В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда. В декабре было открыто новое расследование о хищениях собранных ФБК средств.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в отношении предпринимателя Александра Хоменко возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что он имеет отношение к хищению денежных средств в размере более 30 млн рублей, совершённому в ходе работ по капитальному ремонту здания техникума в Сергиевом Посаде. Представитель СК РФ Светлана Петренко также заявила, что Хоменко был спонсором ФБК.