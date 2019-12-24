Детёныш одного из самых редких на планете приматов родился в столице.
Самка орангутана, 25-летняя Чави, стала мамой уже не в первый раз, её старшие детёныши родились в 2010 и 2012 годах. Пока малыш весит всего полтора килограмма, и мать не спускает его с рук. Другие родственники новорождённого, папа Сандокан и бабушка Чапи, пока стараются не беспокоить Чави и держатся поодаль. Зоологи тоже собираются провести осмотр детёныша и узнать его пол не ранее чем через несколько месяцев,
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что суматранские орангутаны — очень умные и изобретательные животные, наделённые к тому же богатой мимикой. Чтобы приматам не было скучно, работники зоопарка регулярно выдают им развивающие игры и интересные для изучения предметы.
Как писал NEWS.ru ранее, два гималайских медведя и камчатская медведица впали в зимнюю спячку в столичном зоопарке, после них лягут спать до весны тушканчики, еноты и енотовидные собаки.
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