«Сумасшествие»: Жириновскому ответили на запрет завозить цветы в РФ

На призыв главы ЛДПР Владимира Жириновского запретить ввоз в Россию цветов из-за рубежа в преддверии 8 Марта ответила арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина. Она резко раскритиковала предложение депутата.
Дело в том, что Жириновский считает, что эти цветы могут быть заразны. В них якобы могут быть возбудители разных болезней — вирусы, бактерии, личинки насекомых из Америки, Африки и Европы.
Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия. На растении могут быть жучки. <...> Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию, — сказала Олина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, все цветы проверяются на наличие санитарно-эпидемиологических нарушений и обязательно имеют документы, в которых это прописано.
А предложение Жириновского приведёт только к дефициту растений и, соответственно, резкому удорожанию. Особенно если учитывать, что их популярность заметно выросла за время пандемии.
Женщин в преддверии 8 Марта спросили, что бы они хотели получить в качестве подарка и какие презенты они считают бесполезными. Оказалось, что это один и тот же предмет, писал ранее NEWS.ru.