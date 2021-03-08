«Сумасшествие»: Жириновскому ответили на запрет завозить цветы в РФ

https://static.news.ru/photo/09f5b9d2-5cea-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

На призыв главы ЛДПР Владимира Жириновского запретить ввоз в Россию цветов из-за рубежа в преддверии 8 Марта ответила арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина. Она резко раскритиковала предложение депутата.

Дело в том, что Жириновский считает, что эти цветы могут быть заразны. В них якобы могут быть возбудители разных болезней — вирусы, бактерии, личинки насекомых из Америки, Африки и Европы.

Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия. На растении могут быть жучки. <...> Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию, — сказала Олина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, все цветы проверяются на наличие санитарно-эпидемиологических нарушений и обязательно имеют документы, в которых это прописано.

А предложение Жириновского приведёт только к дефициту растений и, соответственно, резкому удорожанию. Особенно если учитывать, что их популярность заметно выросла за время пандемии.

Женщин в преддверии 8 Марта спросили, что бы они хотели получить в качестве подарка и какие презенты они считают бесполезными. Оказалось, что это один и тот же предмет, писал ранее NEWS.ru.