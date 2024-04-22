«Сумасшедшие поняли»: Зюганов не видит призывов вынести Ленина из Мавзолея Зюганов заявил, что призывов вынести Ленина из Мавзолея больше нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе c KP.RU заявил, что призывы вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея больше не звучат. По его словам, «даже сумасшедшие поняли, что они сумасшедшие». Зюганов утверждает, что революционер сегодня стал очень популярен среди молодежи.

Да ладно, уже не звучат. Уже даже сумасшедшие поняли, что они сумасшедшие, — сказал он.

Зюганов в день рождения Ленина отметил, что молодые люди восхищаются достижениями революционера. В первую очередь они отмечают требование завершить Первую мировую войну и выплатить контрибуции.

Ленин создал великую страну, собрал ее мирно на съезде, восстановил тысячелетнюю государственность. Я, в принципе, когда ребятам обо всем этом рассказываю, говорю: сейчас столько глупости и мерзости наговорили предатели, мерзавцы и перевертыши за последние 30 лет, — объяснил Зюганов.

Ранее специалист по лечению сифилиса профессор Денис Заславский высказался о возможной причине смерти Ленина. По его словам, у революционера могла быть мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе. Эксперт уточнил, что об этом свидетельствует ретроспективная диагностика.

Гериатр-нейрофизиолог Валерий Новоселов в свою очередь отметил, что отчет немецкого невролога Оскара Фогта о состоянии мозга Ленина после смерти содержал выводы о гениальности вождя пролетариата, но не указывал на причину его смерти — нейросифилис. Он утверждает, что мозг революционера мог быть заразен.