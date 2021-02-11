Нужна памятка: в Госдуме предложили отрегулировать продажу сухого льда

В России необходим закон, который отрегулирует продажу сухого льда, сообщили в Госдуме. При покупке продукции потребитель должен получать на руки инструкцию по его эксплуатации и утилизации. Такая необходимость возникла не на пустом месте. Люди путают сухой лёд с обычным — кидают в воду, трогают, выбрасывают в канализацию. Это приводит к печальным, а то и трагическим последствиям. NEWS.ru выяснил подробности новой инициативы.

Необходимо обязать предпринимателей информировать потребителей об опасностях сухого льда. На упаковке продукта следует писать, что к нему нельзя прикасаться голыми руками, а также кидать в унитаз или канализацию, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин. Памятка должна прилагаться при доставке любых продуктов с сухим льдом. Нужно донести до людей, что вещество может быть опасным при неправильном использовании, считает он.

Не все люди, и я в том числе, понимают, что с ним (сухим льдом. — NEWS.ru) можно делать, а что нельзя. Если бы не последние скандалы, с ним связанные, многие бы вообще не знали, что это такое. Алексей Балыбердин член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Ограничивать или запрещать свободную продажу сухого льда Балыбердин «смысла не видит». По его мнению, просвещение более эффективно, чем карательные меры.

Сухой лёд можно купить повсеместно — как на офлайн-, так и на онлайн-площадках. Килограмм вещества обойдётся в 80 рублей, а оптом — ещё дешевле. Льдом охлаждают продукты и напитки, поддерживают красоту ледяных фигур. Его используют для создания антуража в шоу: от кусков вещества исходит эффектный пар.

Tony Webster/wikipedia.org

СМИ много раз писали о происшествиях, связанных с сухим льдом. Люди не знают о свойствах вещества и попадают в неловкие, а то и трагические ситуации.

На днях в Москве жители дома по улице Окской очень удивились, когда из унитазов их квартир полез дым. Мужчина заказал доставку продуктов. Вместе с товаром ему привезли сухой лёд. Он смыл ненужный продукт в канализацию. Из-за попадания сухого льда в трубы началась химическая реакция.

В прошлом марте ребёнок получил ожоги на детском празднике. Аниматор во время химического шоу вылила сухой лёд ему на голову. Ещё более страшное происшествие случилось в конце февраля того же года. Компания праздновала день рождения блогера Екатерины Диденко в сауне. В бассейн высыпали сухой лёд. Началась химическая реакция. Люди прыгнули в бассейн и получили серьёзные ожоги и отравление. Трое из них погибли.

Сухой лёд представляет собой твёрдый углекислый газ. Сам по себе он не является веществом ядовитым. Самое главное — это его соотношение с кислородом, сообщил в разговоре с NEWS.ru ассистент кафедры аналитической химии ЮФУ Александр Тягливый. Если углекислого газа становится слишком много, человек может потерять сознание и даже задохнуться. Например, это происходит при контакте вещества с водой или во влажном помещении.

Если потрогать сухой лёд, проглотить его или потереть им глаза, гарантирован термический ожог. Температура вещества — 79 градусов. Можно травмироваться, если случайно нагреть сухой лёд в замкнутом пространстве, предупредил эксперт. Может возникнуть неконтролируемая химическая реакция.

Разрабатывать инструкции к сухому льду должны не предприниматели, а государственные структуры. Чтобы это стало возможным, продукту должен быть присвоен определённый класс опасности, прокомментировал в разговоре с NEWS.ru идею депутата директор фирмы по продаже льда Андрей Пупенко. Поэтому инициатива должна «идти сверху». Эксперт добавил, что появление инструкций приведёт к увеличению стоимости сухого льда и продукции, с которой он продаётся. А это ударит по потребителям.