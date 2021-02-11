Нужна памятка: в Госдуме предложили отрегулировать продажу сухого льда

В России необходим закон, который отрегулирует продажу сухого льда, сообщили в Госдуме. При покупке продукции потребитель должен получать на руки инструкцию по его эксплуатации и утилизации. Такая необходимость возникла не на пустом месте. Люди путают сухой лёд с обычным — кидают в воду, трогают, выбрасывают в канализацию. Это приводит к печальным, а то и трагическим последствиям. NEWS.ru выяснил подробности новой инициативы.
Необходимо обязать предпринимателей информировать потребителей об опасностях сухого льда. На упаковке продукта следует писать, что к нему нельзя прикасаться голыми руками, а также кидать в унитаз или канализацию, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин. Памятка должна прилагаться при доставке любых продуктов с сухим льдом. Нужно донести до людей, что вещество может быть опасным при неправильном использовании, считает он.
Не все люди, и я в том числе, понимают, что с ним (сухим льдом. — NEWS.ru) можно делать, а что нельзя. Если бы не последние скандалы, с ним связанные, многие бы вообще не знали, что это такое.
Ограничивать или запрещать свободную продажу сухого льда Балыбердин «смысла не видит». По его мнению, просвещение более эффективно, чем карательные меры.
Сухой лёд можно купить повсеместно — как на офлайн-, так и на онлайн-площадках. Килограмм вещества обойдётся в 80 рублей, а оптом — ещё дешевле. Льдом охлаждают продукты и напитки, поддерживают красоту ледяных фигур. Его используют для создания антуража в шоу: от кусков вещества исходит эффектный пар.
СМИ много раз писали о происшествиях, связанных с сухим льдом. Люди не знают о свойствах вещества и попадают в неловкие, а то и трагические ситуации.
На днях в Москве жители дома по улице Окской очень удивились, когда из унитазов их квартир полез дым. Мужчина заказал доставку продуктов. Вместе с товаром ему привезли сухой лёд. Он смыл ненужный продукт в канализацию. Из-за попадания сухого льда в трубы началась химическая реакция.
В прошлом марте ребёнок получил ожоги на детском празднике. Аниматор во время химического шоу вылила сухой лёд ему на голову. Ещё более страшное происшествие случилось в конце февраля того же года. Компания праздновала день рождения блогера Екатерины Диденко в сауне. В бассейн высыпали сухой лёд. Началась химическая реакция. Люди прыгнули в бассейн и получили серьёзные ожоги и отравление. Трое из них погибли.
Сухой лёд представляет собой твёрдый углекислый газ. Сам по себе он не является веществом ядовитым. Самое главное — это его соотношение с кислородом, сообщил в разговоре с NEWS.ru ассистент кафедры аналитической химии ЮФУ Александр Тягливый. Если углекислого газа становится слишком много, человек может потерять сознание и даже задохнуться. Например, это происходит при контакте вещества с водой или во влажном помещении.
Если потрогать сухой лёд, проглотить его или потереть им глаза, гарантирован термический ожог. Температура вещества — 79 градусов. Можно травмироваться, если случайно нагреть сухой лёд в замкнутом пространстве, предупредил эксперт. Может возникнуть неконтролируемая химическая реакция.
Разрабатывать инструкции к сухому льду должны не предприниматели, а государственные структуры. Чтобы это стало возможным, продукту должен быть присвоен определённый класс опасности, прокомментировал в разговоре с NEWS.ru идею депутата директор фирмы по продаже льда Андрей Пупенко. Поэтому инициатива должна «идти сверху». Эксперт добавил, что появление инструкций приведёт к увеличению стоимости сухого льда и продукции, с которой он продаётся. А это ударит по потребителям.