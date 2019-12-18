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Антиалкогольная компания времён последнего советского руководителя — Михаила Горбачёва — кроме перегибов имела и положительный эффект, считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. По её словам, борьба с пьянством привела к росту рождаемости в СССР.

Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания — помните горбачёвскую? — у неё были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла. Вот вам антиалкогольная кампания! А вот не хотим мы эту тему поднимать, — цитирует чиновницу «Интерфакс».

Проблема с демографией по-прежнему актуальна для РФ. Росстат сообщил, что в январе-октябре 2019-го естественная убыль населения страны составила около 260 тысяч человек. Это рекордные значения за последние 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стали меньше пить. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вводимые с начала двухтысячных годов ограничительные меры позволили снизить количество употребляемого алкоголя на душу населения и могут быть использованы в качестве примера для других стран.

Уровень потребления алкогольной продукции в РФ снижался на протяжении 13 лет и к 2016 году сократился на 43%. При этом, по имеющимся данным, в 2017 году россиянин старше 15 лет в среднем выпивал в год порядка 11,1 литра алкоголя, в то время как среднестатистический француз позволял себе 11,7 литра.