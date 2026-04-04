Сухие куличи в прошлом! Этот рецепт — революция к Пасхе: добавляю один ингредиент и «выкручиваю» нежность на максимум

Благодаря сметане и маслу эти куличи остаются мягкими и свежими до недели. Я храню их в закрытом контейнере или завернутыми в полотенце. На второй день они становятся даже вкуснее, пропитываются собственным ароматом. Можно печь заранее — к празднику будут идеальными.

Что понадобится для кулича

Для теста: 300 мл молока (теплого), 50 г живых дрожжей (или 11 г сухих), 3 яйца, 200 г сахара, 150 г сливочного масла (растопленного), 250 г сметаны (20–25%), щепотка ванили (или ванильный сахар), 300 г изюма, 700 г муки. Для украшения: сахарная пудра или глазурь по желанию.

Как я его готовлю

Изюм промываю, заливаю горячей водой или ромом на 20 минут, затем обсушиваю. В теплом молоке растворяю дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю в тепле на 15 минут до появления пены.

В большой миске взбиваю яйца с оставшимся сахаром до пышной, светлой массы. Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, сметану, ваниль и подошедшую опару. Перемешиваю.

Постепенно ввожу просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. В конце добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Накрываю тесто и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до увеличения в 2–3 раза. За это время обминаю один раз. Формы для куличей смазываю маслом, присыпаю мукой.

Выкладываю тесто в формы (заполняя на 1/3). Накрываю и даю подойти до краев формы (около 30–40 минут). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличам немного остыть в формах, затем вынимаю на решетку. Полностью остужаю. Украшаю по желанию.

