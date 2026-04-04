04 апреля 2026 в 14:40

Сухие куличи в прошлом! Этот рецепт — революция к Пасхе: добавляю один ингредиент и «выкручиваю» нежность на максимум

Благодаря сметане и маслу эти куличи остаются мягкими и свежими до недели. Я храню их в закрытом контейнере или завернутыми в полотенце. На второй день они становятся даже вкуснее, пропитываются собственным ароматом. Можно печь заранее — к празднику будут идеальными.

Что понадобится для кулича

Для теста: 300 мл молока (теплого), 50 г живых дрожжей (или 11 г сухих), 3 яйца, 200 г сахара, 150 г сливочного масла (растопленного), 250 г сметаны (20–25%), щепотка ванили (или ванильный сахар), 300 г изюма, 700 г муки. Для украшения: сахарная пудра или глазурь по желанию.

Как я его готовлю

Изюм промываю, заливаю горячей водой или ромом на 20 минут, затем обсушиваю. В теплом молоке растворяю дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю в тепле на 15 минут до появления пены.

В большой миске взбиваю яйца с оставшимся сахаром до пышной, светлой массы. Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, сметану, ваниль и подошедшую опару. Перемешиваю.

Постепенно ввожу просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. В конце добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Накрываю тесто и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до увеличения в 2–3 раза. За это время обминаю один раз. Формы для куличей смазываю маслом, присыпаю мукой.

Выкладываю тесто в формы (заполняя на 1/3). Накрываю и даю подойти до краев формы (около 30–40 минут). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличам немного остыть в формах, затем вынимаю на решетку. Полностью остужаю. Украшаю по желанию.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
Дмитрий Демичев
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
