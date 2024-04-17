Кожа рук подвержена ежедневному стрессу. Она уязвима перед жесткой водой, ультрафиолетовым излучением, перепадами температур и многими другими раздражителями. Все это зачастую приводит к сухости, повышенной чувствительности и даже образованию ранок. Рассказываем, как помочь сухой коже рук в домашних условиях: какие витамины необходимо восполнить и как грамотно подобрать уход.
Почему кожа на руках сухая и чувствительная
Сухость эпидермиса, или ксероз, это широко распространенная проблема, особенно часто возникающая зимой и в межсезонье. Она характеризуется чувством стянутости и повышенной чувствительностью. Сухая кожа рук шелушится и краснеет, иногда трескается и долго заживает. Она подвержена преждевременному старению: на сухих руках образуется множество мелких морщин.
Первым делом выясним, что приводит к сухой кожи рук. Причины могут быть самыми разными. В числе наиболее распространенных — вышеупомянутые внешние раздражители. Но далеко не все.
Если сухость не является локальной проблемой, она может быть признаком заболевания. Сухая кожа рук и ног в совокупности с другими симптомами (например, беспричинной потерей веса) может указывать на гормональный сбой. Очень сухая кожа рук часто встречается у людей с диабетом. Она также возникает на фоне аллергии. Так что если вас беспокоят нарушения в работе организма, обязательно посетите врачей. Начать обследование можно с записи к терапевту или дерматологу.
Но существует и множество других, куда более безобидных объяснений того, почему кожа на руках сухая и раздраженная. В их числе:
- несбалансированное питание с дефицитом калорий и полезных веществ;
- нарушения питьевого режима;
- возрастные изменения;
- воздействие ультрафиолета, холода, перепада температур;
- сухой воздух;
- агрессивная бытовая химия;
- жесткая проточная вода;
- частое мытье рук и использование антисептиков;
- горячие души и ванны;
- неправильно подобранные средства ухода.
Если сухую кожу рук не лечить, последствия могут быть крайне неприятными. Самые безобидные из них — воспаления, высыпания и непрекращающийся зуд. Самые серьезные — появление глубоких незаживающих трещин и язв. Так что запускать проблему точно не стоит.
Как помочь сухой коже рук в домашних условиях
Итак, вас беспокоит сухая кожа рук. Что делать, чтобы побороть ксероз самостоятельно, в домашних условиях? Лучший способ решить проблему — предотвратить ее. Поэтому следуйте приведенным ниже советам:
- сбалансированно питайтесь;
- пейте достаточное количество воды;
- используйте уходовые средства с SPF;
- увлажняйте кожу после душа или ванны и перед сном;
- не наносите на кожу рук спиртосодержащие средства;
- носите перчатки в период холодов и дождей;
- установите на смеситель фильтр для воды (если вас беспокоит жесткая вода);
- при необходимости приобретите увлажнитель воздуха;
- надевайте резиновые перчатки, когда используете агрессивную бытовую химию;
- минимизируйте вредные привычки, особенно курение.
Достаточно привить эти привычки, чтобы избежать проблем, связанных с эпидермисом. Особое значение в уходе за кожей имеет подбор косметических средств. О них мы тоже подробно поговорим. Но пока еще одна ремарка.
Что делать с сухой кожей рук с трещинами, когда не помогают все вышеперечисленные способы? Первым делом обратитесь к дерматологу и пройдите обследование. Если врач не обнаружит нарушений в работе организма, можно записаться на салонные косметические процедуры:
- мезотерапию;
- парафинотерапию;
- плазмотерапию;
- контурную пластику и не только.
Кремы и мази с витаминами для сухой кожи рук
Часто задаваемый вопрос — каких витаминов не хватает сухой коже рук. Как мы уже отметили, иногда причина кроется в общем авитаминозе. В таком случае стоит пересмотреть рацион. Можно дополнить его БАДами (лучше перед этим все же проконсультироваться с врачом и не злоупотреблять добавками). Особо действенными будут:
- омега-3;
- витамины А и Е;
- витамин С;
- витамины группы В.
Дополнительное питание для эпидермиса лишним не будет. Поэтому устройте ревизию косметички. Добавьте в нее кремы и мази с:
- декспантенолом (витамином В5);
- глицерином;
- коллагеном;
- ниацинамидом;
- пчелиным воском.
Увлажняющие мази с витаминами для сухой кожи рук нужно использовать ежедневно. Косметологи рекомендуют наносить их после ванны и душа, перед сном, а в непогоду — за полчаса до выхода из дома. Отдавайте предпочтение гипоаллергенным средствам без отдушек. Для защиты эпидермиса от ультрафиолетовых лучей приобретите крем с SPF 30–50.
Лучшее масло для сухой кожи рук
Сухость может возникнуть из-за истончения липидного барьера эпидермиса. Если кожа не вырабатывает достаточно себума, влага будет стремительно испаряться. Потому имеет смысл создать дополнительный масляной слой. В топ масел для сухой кожи рук входят:
- ши (карите)
- кокосовое
- миндальное;
- аргановое;
- облепиховое;
- оливковое.
Масло может входить в состав крема или продаваться в чистом жидком виде. Не менее эффективны твердые масла, по текстуре напоминающие воск. Кстати, питательное мыло с маслом также пойдет на пользу рукам.
Итак, мы выяснили, что делать с очень сухой кожей рук. Предотвратить проблему всегда легче, чем бороться с последствиями. Так что не забывайте правильно питаться, пить достаточно воды и беречь руки от раздражителей вроде холодного ветра и бытовой химии.
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