Сухая чувствительная кожа лица: причины и особенности ухода

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сухая кожа лица: что делать

Сухая и раздраженная кожа лица — распространенное явление в зимний период. Но иногда холода уходят, а проблема остается. А значит, без дополнительных мер тут не обойтись. Разбираемся, почему сохнет кожа на лице, чем это чревато и что можно сделать.

Почему сохнет и шелушится кожа на лице

Сухая кожа лица характеризуется чувством стянутости. Кожа кажется грубой и тусклой. Иногда человека беспокоят зуд и покраснения, шелушение, чувствительность к любым раздражителям.

Чтобы понять, как лечить сухую чувствительную кожу лица, стоит выяснить причину проблемы. Сразу скажем: сухость и раздражение могут быть признаком серьезных заболеваний, например диабета. Так что, если наравне с шелушащейся кожей вас беспокоят и другие симптомы, обязательно обратитесь к терапевту для дальнейшего обследования.

Иногда кожа на лице сохнет и шелушится из-за наследственности. У некоторых людей от природы тонкий липидный слой: сальные железы производят мало себума. Из-за недостатка или отсутствия кожного сала вода не задерживается на поверхности кожи и испаряется. Это и приводит к ощущению сухости и стянутости.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как ухаживать за сухой кожей лица

Бывают случаи, когда липидный слой кожи истончается под воздействием сторонних, не наследственных факторов. В их числе:

сухой воздух;

перепад температур;

долгое пребывание на солнце;

неправильный уход, например умывание горячей водой;

злоупотребление диуретиками;

курение;

несбалансированная диета;

несоблюдение водного баланса.

Недостаток жидкости и скудный липидный слой — основные причины, по которым сильно сохнет кожа лица.

Сухая кожа лица: морщины и другие последствия

Если не принять своевременные меры, сухость эпидермиса будет иметь неприятные последствия. Главное из них — дискомфорт. Сухая кожа лица ощущается как натянутая пленка. Она шелушится, а это, в свою очередь, приводит к образованию небольших ранок.

Среди косметических последствий сухой кожи лица — морщины, появляющиеся из линий обезвоженности. А вместе с ними — тусклый цвет и покраснения. Сухой эпидермис подвержен преждевременному старению.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Уход за сухой кожей лица в домашних условиях

Особенности ухода за сухой кожей лица

И в случае нарушения липидного барьера, и при обезвоживании необходимо подобрать специальный уходовый комплекс. Лучшее средство для сухой кожи лица — это профилактика проблемы. Стоит отказаться от несбалансированных диет и диуретиков (если только они не назначены врачом), сократить количество кофе и других «мочегонных» напитков, пить больше воды.

Не рекомендуется умываться горячей водой или долго находиться в горячей ванне: это также пересушивает эпидермис. И, конечно, нужно провести ревизию косметички. Под запретом как сыпучая декоративная, так и агрессивная (со спиртом и парабенами) декоративная косметика.

Увлажняющий крем для сухой кожи лица должен решать сразу две проблемы: восполнять недостаток жидкости и восстанавливать липидный барьер. Самыми подходящими будут средства, в состав которых входят:

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Увлажняющий крем для сухой кожи лица

гиалуроновая кислота;

глицерин;

алоэ вера;

витамин Е;

омега-3, 6 и 9;

мочевина;

лактат;

пантенол;

церамиды.

Для очищения кожи подойдут мягкие гипоаллергенные средства — молочко, тоник, крем-гель — с нейтральным pH. И нельзя забывать про защиту от ультрафиолетового излучения. Для этого необходимо приобрести крем с SPF 30–50.

Масла для сухой кожи лица

Во многих случаях сухость кожи возникает из-за обезвоживания. И все же нарушения липидного слоя не стоит списывать со счетов. А потому стоит добавить в систему ухода масляные средства, которые восстановят барьер эпидермиса. Выбирая масло для сухой кожи лица, отдайте предпочтение:

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Лучшие масла для сухой кожи лица

жожоба;

карите (ши);

кокосу;

макадамии;

аргановому маслу;

бораго.

Эти масла не только удержат влагу, но и выровняют кожный рельеф.

Напоследок стоит подчеркнуть, что причины сухости кожи могут быть самыми разными, от горячего душа до серьезных болезней. Так что стоит внимательно прислушиваться к сигналам организма. А если вы сомневаетесь, какой продукт для кожи приобрести, обратитесь к дерматологу. Он поможет составить грамотную уходовую схему, которая подойдет непосредственно вам.

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