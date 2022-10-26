Суханова обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова

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Кирилл Суханов

В суде по ходу рассмотрения дела против бывшего главреда «Татлера» Ариана Романовского и коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова следователь заявил, что потерпевшим является глава Ростеха Сергей Чемезов. Предполагается, что фигуранты вымогали у него 11 миллионов рублей, передает ТАСС. Они требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 миллионов рублей за удаление из Telegram-канала «Тушите свет» сведений в отношении Чемезова, — подчеркивается в материалах дела.

Также следствие говорит о том, что Суханов и Романовский вступили в предварительный сговор с целью «незаконного обогащения». Свою вину, по последним данным, они не признают.

В ночь на 25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Позднее стало известно о задержании Романовского.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Подозреваемая не стала комментировать информацию.