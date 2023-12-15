Сугробы в полметра: почему в Москве выпало много снега и чего ждать дальше

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Москве прошли рекордные снегопады: в некоторых районах сугробы достигают полуметра. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», днем 15 января на дорогах столицы наблюдались девятибалльные пробки. Департамент транспорта порекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на городской транспорт. Почему декабрь оказался таким снежным, при чем здесь циклон «Ваня» и будут ли такие снегопады в январе и феврале — в материале NEWS.ru.

Сколько снега выпало в Москве

14 декабря в Москву пришел циклон «Ваня», который на днях сформировался над Восточной Европой. Такое название ему дали немецкие синоптики. В российскую столицу он принес обильные снегопады.

К утру пятницы в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, в ближайшем Подмосковье — треть, в целом в центральной части России — около 80% нормы. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве высота сугробов местами увеличилась до полуметра.

«К 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 см. <...> К концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы!» — сообщил он в своем Telegram-канале.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что сугробы в Москве уже установили рекорд: последний раз так много снега в городе выпадало больше ста лет назад, но и тогда высота снежного покрова не превышала 32 сантиметров.

«В Москве, как и ожидалось, обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова. Теперь, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, для 15 декабря он составляет 38 см! Прежнее достижение датировалось 1919 годом и составляло 32 см», — написал он в своем Telegram-канале.

Почему декабрь в Москве оказался таким снежным

Обильные снегопады наблюдаются в европейской части России с самого начала зимы. Это связано не только с циклоном «Ваня», но и с серией южных циклонов в целом, объяснил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Серия южных циклонов с периодичностью в три-семь дней проходили европейскую территорию России. В зимнее время, особенно когда морозы сменяются некоторым потеплением, они всегда снегообильны», — сказал он.

Что касается «Вани», то еще над Балканами теплый сектор циклона набрал влагу северного Средиземноморья.

«Затем начал двигаться в сторону Северного Причерноморья. Оттуда он пошел на север, обильно посыпая снегопадами Черноземье, европейские территории России», — добавил он.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Какую зиму ранее прогнозировали в Москве

Метеорологическая зима в этом году наступила в Москве во второй половине ноября. Температура воздуха сразу упала до декабрьских и даже январских значений.

Несмотря на такое резкое похолодание, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в целом 2023 год на Земле окажется рекордно жарким. Он связывал это с воздействием феномена Эль-Ниньо, когда поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного. Из-за него достаточно сильно греется атмосфера, что приводит к повышению средней температуры на всей планете.

Евгений Тишковец ранее обещал москвичам суровый декабрь. Средняя температура воздуха к концу месяца должна была оказаться на 1–1,5 градуса ниже нормы, количество снега — на 20% выше нормы.

«По статистике, если ноябрь теплый, а он в этом году на 1,3 градуса превысил норму, то в 67% случаев декабрь должен быть более студеным, чем положено. Недаром в народе он имеет название „студень“», — писал Тишковец в первый день первого зимнего месяца.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова напоминала москвичам: теплый декабрь для столицы России — редкость. По ее словам, в последний раз плюсовые температуры в этом месяце были зафиксированы в 2006 году, среднее значение оказалось тогда +1,2 градуса.

«За последние 143 года лишь в 45 случаях декабрь был с положительной аномалией средней месячной температуры. <...> Для московского декабря больше характерна относительно холодная погода. <...> И декабрь 2023 года нацелился на мороз», — отмечала синоптик.

Специалисты призывали не оценивать зиму только по одному месяцу. По их мнению, сезон, вероятно, окажется теплее обычного.

Как долго продлятся снегопады в Москве

Синоптик Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что пока прошла только половина декабря, со следующей недели москвичей ждет небольшое потепление. По его словам, циклон «Ваня» пойдет дальше и где-то ориентировочно на территории Республики Коми он закончится.

«На смену ему придет северо-атлантический циклон. Он будет идти в очень высоких широтах по маршруту с запада на восток и перекроет арктическому воздуху доступ в средние широты европейской части России. Мы попадем в его теплую часть, в итоге вся следующая неделя пройдет под эгидой аномально высоких температур и оттепелей», — рассказал специалист.

Роман Вильфанд также отметил в разговоре с NEWS.ru, что погода улучшится. Уже в ближайшую субботу температура воздуха в Москве поднимется до −5 градусов, снег будет совсем небольшой. С воскресенья погодные условия начнут резко меняться. На следующей неделе в столице могут пройти дожди.

«К вечеру воскресенья произойдет резкое повышение температуры до +1–3 градусов. Дальше в течение всей недели погоду будет определять так называемый зональный процесс. <...> Будет идти перенос теплых воздушных масс. Это значит, что диапазон температур составит от −3 до +3 градусов. Снег подтает», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва»

Какими будут оставшиеся два месяца зимы в Москве

По словам Ильина, в Москве уже выпало очень много снега и он никуда не денется. Делать прогнозы на февраль пока рано, в январе продолжатся снегопады, которые создадут проблемы коммунальным службам, отметил синоптик.

«Январь, скорее всего, обойдется без крещенских морозов, будет достаточно мягким. Средняя январская температура окажется выше климатической нормы», — добавил Ильин.

Что касается Нового года, то в ночь с 31 декабря на 1 января будет много снега, хоть из-за предстоящего потепления он частично и осядет. Температура воздуха, вероятно, составит от +2 до −7 градусов ночью и от +2 до −4 градусов днем.

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