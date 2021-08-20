Судья в Подмосковье проспал весь процесс

52-летний судья в Ногинске Московской области заснул во время процесса. Видео с ним записали очевидцы, передаёт РЕН ТВ.

На кадрах видно , что мужчина положил голову на стол и закрыл глаза. Участники заседания уверены, что судья проспал весь процесс.

При этом судья успешно вынес решение по гражданскому делу о рейдерском захвате. По версии истцов, злоумышленники принуждали людей подписывать договоры о займе на «странных условиях». Истец просил взыскать с обвиняемого больше миллиарда рублей, и судья удовлетворил это требование.

Ранее стало известно, что более трети россиян (37%) мечтают о возможности поспать в течение рабочего дня. Против сна на работе высказался 31% респондент, ещё 25% заявили, что не смогли бы заснуть на рабочем месте, даже если бы им разрешили.

Затруднились с ответом 5% опрошенных. Оставшиеся 2% рассказали, что у них есть возможность вздремнуть в ходе рабочего дня в подсобке или в припаркованном автомобиле.