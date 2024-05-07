Судья приобщил к делу Кеворковой поручительства Проханова и Гордон РИАН: за журналистку Кеворкову поручились Проханов, Гордон и Шевченко

Фото: t.me/moscowcourts*

Надежда Кеворкова

Суд приобщил к делу журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, поручительства писателя Александра Проханова, журналиста Максима Шевченко, а также юриста Екатерины Гордон и главы Международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева, передает РИА Новости. К поручительству также присоединился религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский. Они заявили, что осознают ответственность за этот шаг и готовы понести контрмеры в случае нарушения их поручительства.

Личные поручительства приобщить, — подчеркнула судья Елена Ленская.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте Надежды Кеворковой до 6 июля. По словам ее сына, обоснованием для этого стали подозрения суда в том, что у журналистки обширные связи, с помощью которых она способна оказать давление на свидетелей. Также утверждалось, что Кеворкова может попытаться скрыться от следствия.

До этого «Известия» сообщили о проведении обысков у Надежды Кеворковой, опубликовав кадры следственных мероприятий. У писательницы изъяли цифровые носители, включая смартфон.