Суд приобщил к делу журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, поручительства писателя Александра Проханова, журналиста Максима Шевченко, а также юриста Екатерины Гордон и главы Международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева, передает РИА Новости. К поручительству также присоединился религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский. Они заявили, что осознают ответственность за этот шаг и готовы понести контрмеры в случае нарушения их поручительства.
Личные поручительства приобщить, — подчеркнула судья Елена Ленская.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте Надежды Кеворковой до 6 июля. По словам ее сына, обоснованием для этого стали подозрения суда в том, что у журналистки обширные связи, с помощью которых она способна оказать давление на свидетелей. Также утверждалось, что Кеворкова может попытаться скрыться от следствия.
До этого «Известия» сообщили о проведении обысков у Надежды Кеворковой, опубликовав кадры следственных мероприятий. У писательницы изъяли цифровые носители, включая смартфон.