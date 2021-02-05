Судья пригрозила удалить Навального, если он продолжит перебивать её

Оппозиционер Алексей Навальный в ходе заседания по делу о клевете заявил протесты против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов. Судья Бабушкинского суда Москвы Вера Акимова пригрозила удалить его, если он будет перебивать её.
Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета». Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны. Оппозиционер не признаёт вины.
В ходе заседания Навальный пребывал в возбуждённом состоянии, выражаясь повышенным тоном. «Молчите, слушайте меня», — крикнул Навальный судье, за что получил замечание. Он также неоднократно заявлял протест против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов.
Ещё два замечания, и вы будете удалены, если вам не интересен процесс. Вы себя ведёте оскорбительно, делаю вам второе замечание. Третье будет последним, — заявила Акимова.
Отмечается, что статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам.
Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Об этом писал NEWS.ru.
Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января, его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На следующий день на выездном заседании суда в отделении полиции в Химках Навального арестовали на 30 суток. Во ФСИН заявили, что блогер отказывался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — не отмечался в полиции, когда лечился в Германии после отравления.