Судья пригрозила удалить Навального, если он продолжит перебивать её

https://static.news.ru/photo/4cfc1418-67bd-11eb-93d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный в ходе заседания по делу о клевете заявил протесты против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов. Судья Бабушкинского суда Москвы Вера Акимова пригрозила удалить его, если он будет перебивать её.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета». Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны. Оппозиционер не признаёт вины.

В ходе заседания Навальный пребывал в возбуждённом состоянии, выражаясь повышенным тоном. «Молчите, слушайте меня», — крикнул Навальный судье, за что получил замечание. Он также неоднократно заявлял протест против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов.

Ещё два замечания, и вы будете удалены, если вам не интересен процесс. Вы себя ведёте оскорбительно, делаю вам второе замечание. Третье будет последним, — заявила Акимова.

Отмечается, что статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Об этом писал NEWS.ru.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января, его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На следующий день на выездном заседании суда в отделении полиции в Химках Навального арестовали на 30 суток. Во ФСИН заявили, что блогер отказывался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — не отмечался в полиции, когда лечился в Германии после отравления.