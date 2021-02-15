Судья отложила заседание по делу Навального на 20 февраля

https://static.news.ru/photo/01292da4-7038-11eb-8f1c-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Судебное заседание по делу о клевете оппозиционера Алексея Навального в отношении ветерана Игната Артёменко перенесено на 20 февраля. В этот же день в Мосгорсуде будет рассматриваться апелляция блогера на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск, — постановила судья Вера Акимова.

Согласно процессуальным нормам, на этом заседании Навальный выступит с последним словом, после чего ему вынесут приговор.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Как писал NEWS.ru, обвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете. Помощник прокурора Екатерина Фролова отметила, что подсудимый рассчитывал, что 95-летний ветеран, которого оклеветал Навальный, не сможет дать отпор и защитить свою честь. Фролова добавила, что все доводы, предоставленные подсудимым и его защитой, голословны и не обоснованы, а сам Навальный не только не раскаялся в содеянном, но и продолжил бросаться оскорблениями в ходе судебного процесса.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашнем арестом.