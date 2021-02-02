Судья объявил перерыв на два часа в заседании по делу Навального

https://static.news.ru/photo/acc88606-6547-11eb-9cdc-96000091f725_660.jpg Фото: Мосгорсуд

Судья объявила перерыв на два часа в заседании по делу арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда проходит заседание Симоновского районного суда столицы, на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для блогера.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Заседание, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения для Навального, проходит во вторник. Ранее стало известно, что председатель Симоновского суда подал в отставку. Представители инстанции уверяют, что с делом Навального это решение никак не связано.

В ходе процесса представитель УФСИН запросил 3,5 года колонии для политика. Также он отметил, что после условного приговора Навальный 60 раз нарушал общественный порядок.

Примерно в 13:53 судья объявила двухчасовой перерыв. Он нужен, отметила она, чтобы все успели пообедать. Навальный из «аквариума» спросил, можно ли принести ему еду из «Макдональдса».

Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда

Как ранее передавал NEWS.ru, в районе Мосгорсуда, где проходит выездное заседание по вопросу об изменении наказания для Навального, было задержано более 120 человек за участие в несанкционированных акциях в поддержку политика.