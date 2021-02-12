Судья и Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса

https://static.news.ru/photo/76bd9f00-6d18-11eb-b7ba-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Во время судебного заседания по делу о клевете на ветерана обвиняемому Алексею Навальному судья сделала новое замечание. Она также пригрозила удалить его из зала суда — обвиняемый ответил ей тем же.

Спор разгорелся после того, как Навальный высказал возражения по поводу того, что истец, ветеран Игнат Артёменко, в этот раз отказался участвовать в заседании.

Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют, — сказал Навальный на заседании.

В ответ судья Вера Акимова предупредила его о возможности удаления из зала за неподобающее поведение.

Я вас сам удалю из зала суда, — ответил ей оппозиционер и получил ещё одно замечание.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Отмечается, что за несколько минут с начала рассмотрения дела судья успела сделать два замечания. Одно Навальному — за неуважение к суду, сразу после этого второе замечание — его адвокату.

Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).