Суды Петербурга начали рассматривать дела задержанных ночью мигрантов В Петербурге рассмотрели 31 протокол в отношении задержанных мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Районные суды Санкт-Петербурга 1 января начали работу над делами задержанных в ходе рейда в новогоднюю ночь мигрантов, передает 78.ru. По данным издания, был рассмотрен 31 протокол, по двум из них судья постановил выплатить штраф.

Как сообщает издание, 27 иностранцев признали виновными в нарушении правил пребывания на территории России. Кроме наказания в виде штрафов размером от 5000 до 7000 рублей, задержанных обязали покинуть пределы страны самостоятельно под контролем либо в принудительном порядке, либо в ходе самостоятельного, но контролируемого выезда за границу. Производство дел в отношении еще двух подозреваемых было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

О масштабной проверке полицией документов на предмет соблюдения миграционного законодательства в Северной столице стало известно утром 1 января. Нарушителей сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.

В результате рейда более 600 человек были задержаны в центре Северной столицы в новогоднюю ночь. Всего в ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов были проверены и доставлены в отделения полиции около трех тысяч жителей.