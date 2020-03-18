https://static.news.ru/photo/6eb7c068-6933-11ea-a021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Российские суды приостановят рассмотрение уголовных дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Верховный суд.

Президиум Верховного суда постановил приостановить личный приём граждан в судах, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что исключение будет сделано для безотлагательных процессов. Такими делами являются, в частности, процессы об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Кроме того, под эту категорию попадают дела, рассматриваемые в порядке приказного, упрощённого производства.

Кроме того, в помещения судов ограничен доступ посетителей, не являющихся участниками процессов. Более того, рекомендовано по возможности рассматривать дела путём использования систем видео-конференц-связи.

Как писал NEWS.ru, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета намекнула, что закрытие церквей и храмов поможет сократить распространение коронавируса в России.