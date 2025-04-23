Судмедэксперт развеял популярный миф о летаргическом сне Судмедэксперт Решетун заявил, что проснуться в гробу после смерти невозможно

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алексей Решетун

Проснуться в гробу после констатации смерти невозможно, заявил «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. По его словам, летаргического сна просто не существует.

Это литературные байки, которые приправлены всякими народными преданиями, вот и все. Многоэтапная система фиксации трупных изменений практически исключает возможность попадания в морг какого-то условно живого человека, — объяснил Решетун.

Он отметил, что после наступления смерти труп человека, как правило, осматривают медики из бригады скорой помощи, затем судмедэксперт в составе следственной оперативной группы, а далее работники морга. Таким образом, полностью исключается возможность очнуться в гробу от летаргического сна, заключил Решетун.

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