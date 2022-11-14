Судмедэксперт предложил создать в России фермы трупов Судмедэксперт Решетун предложил создать в России фермы трупов

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В России необходимо создать фермы трупов, они помогут криминалистам для достоверного определения времени наступления смерти, сказал «Газете.Ru» судмедэксперт, сотрудник РНИМУ им. Пирогова Алексей Решетун. Он подчеркнул, что это «суперполезная практика», однако пока в стране таких ферм нет и реализовать этот проект будет, вероятнее всего, проблематично.

Фермы трупов — это суперполезная инициатива и суперполезная практика. Если труп лежит какое-время, у него наступают гнилостные изменения, он может мумифицироваться, скелетироваться, в природе его повреждают животные и птицы. Все это очень затрудняет определение времени наступления смерти и может сделать его практически невозможным. <...> На таких фермах изучают и фиксируют зависимость развития этих изменений от тех или иных факторов. Это максимально увеличивает шансы достоверно определить время наступления смерти, — рассказал эксперт.

Решетун добавил, что идея создания таких ферм в России столкнется со сложностями. Так, проект, скорее всего, встретит сопротивление со стороны общественности, также в России сложно завещать свое тело науке, поскольку это не дает человеку никаких льгот.

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