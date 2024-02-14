Судмедэксперт оценил идею прижизненного отказа от посмертного вскрытия Судмедэксперт Баранников раскритиковал идею отказа от посмертного вскрытия

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Прижизненный отказ от проведения посмертного вскрытия приведет к негативным последствиям, причем не только для умершего, заявил в беседе с «Радио 1» директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы, действительный член Палаты судебных экспертов Леонид Баранников. По его словам, необходимо учитывать, при каких обстоятельствах наступила смерть человека.

Если человек умер по старости, нет никакой криминальной обстановки, нет оспариваемого завещания, а естественная смерть констатирована врачом, то можно вскрытие и не производить, — пояснил эксперт.

Однако если смерть носит признаки криминального характера, вскрытие должно производиться в обязательном порядке. Это необходимо для точного установления причин смерти. В случае если человек заранее запретит проведение вскрытия своего тела, ни медики, ни правоохранительные органы, ни родственники не смогут узнать, от чего он умер.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с предложением дать россиянам право отказываться от посмертного вскрытия. Парламентарий отметил, что сделать это граждане могли бы при помощи портала «Госуслуги», куда можно было бы добавить специальную опцию.