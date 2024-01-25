Судимого за тяжкое преступление гражданина Украины выгнали из РФ на 10 лет Судимого гражданина Украины выдворили из России после 30 лет проживания в стране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о выдворении из России уроженца Азербайджана с украинским паспортом сроком на 10 лет признано законным, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Мужчина был ранее судим за тяжкое преступление, поэтому приговор был принят на основании законодательства РФ. Согласно ему, иностранцы с непогашенной судимостью не могут находиться в стране.

Т., являясь уроженцем Азербайджана и гражданином Украины, в 2014 году был осужден Новоаннинским районным судом за совершение особо тяжкого преступления по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) к лишению свободы сроком девять лет девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Гражданин Украины при этом пытался оспорить решение суда, отмечая, что он живет в стране уже 30 лет. Кроме того, на территории РФ у него находятся семья и дети. Несмотря на эти обстоятельства, суд отказался удовлетворить требования мужчины.

Ранее сообщалось, что из Латвии выдворили российского пенсионера Бориса Каткова. По мнению мужчины, решение властей страны связано с его активной работой в Латвийско-российской ассоциации сотрудничества.