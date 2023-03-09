Судебные приставы опровергли арест недвижимости главреда РБК ФССП опровергла арест недвижимости главреда РБК

Представитель Федеральной службы судебных приставов опроверг сообщения об аресте имущества главного редактора РБК Петра Канаева. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Канаев действительно не уплатил 500 рублей, однако на его имущество никто арест не накладывал.

В ФССП отметили, что в отношение Канаева возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании штрафа.

Об аресте имущества главреда РБК ранее сообщало само агентство со ссылкой на управление ФССП подмосковного Ступино. Как рассказали журналисты, медиаменеджер должен был заплатить 4000 рублей штрафа и пени в размере 1000 рублей из-за того, что допустил публикацию текста, где не указал статус иностранного агента для правозащитного аналитического центра «Сова» (внесен Минюстом России в список иностранных агентов). Канаев назвал такое решение ФССП несоразмерным сумме штрафа, который он не успел оплатить, поскольку упустил из виду.

Ранее «Известия» сообщали, что Минфин разработал законопроект с предложением продавать на аукционах изъятую у коррупционеров и их родственников недвижимость. Проект уже одобрили в правительственной комиссии. Сейчас изъятую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, а после приватизировать. Новый законопроект предусматривает возможность приватизации после продажи жилья на аукционе.