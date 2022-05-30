Судебные приставы начали взыскивать штрафы с Google и Meta

Фото Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Штрафы в размере 17 млн рублей будут взысканы с американских IT-гигантов Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Российские судебные приставы начали производство в отношении компаний, свидетельствует информация из Банка данных ФССП РФ.

Против Google 24 мая было возбуждено очередное исполнительное производство, в рамках которого компания должна погасить штраф в 4 млн рублей.

Сразу три исполнительных производства возбуждены в отношении компании Meta начиная от 17 мая. Их сумма составляет 13 млн рублей.

Ранее судебные приставы заявили о полном взыскании с компании Google оборотного штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей. Основанием послужил неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

В начале мая российские приставы завели уголовное дело в отношении Google о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей из-за отказа удалить запрещенный контент. Компания была признана виновной по административной статье «Повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете».