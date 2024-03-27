«Судьба отвела»: Сергея Бурунова чудом миновал теракт в «Крокусе» Актер Бурунов опоздал на концерт «Пикника» перед терактом в «Крокусе»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Российский актер Сергей Бурунов мог оказаться в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в момент теракта, рассказал телеведущий и шоумен Сергей Светлаков в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала. По его словам, артист по счастливой случайности опоздал на концерт группы «Пикник», перед которым террористы открыли стрельбу. Сам Светлаков в момент атаки находился в концертном зале и смог выбраться благодаря сотруднице «Крокус Сити Холла».

Еще есть один фанат группы «Пикник» — Серега Бурунов. Он мне звонит и говорит: «Вы там?» Он мне позвонил, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду». Я говорю: «Как здорово, что ты позвонил. Стой там, где ты есть, не заходи». Кого-то вот судьба отвела от этого шока, — сказал Светлаков.

Шоумен заявил, что на концерте должна была появиться и его супруга Антонина, но она тоже опоздала на выступление. Как подчеркнул Светлаков, в тот день жену терзали большие сомнения, стоит ли вообще идти на мероприятие. По его словам, супругу «что-то отводило» от трагедии.

Ранее Светлаков рассказал, что пережил «настоящий ад» в «Крокус Сити Холле», куда он пришел вместе с другом и племянницей. Шоумен заявил, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Они занимали места в ложе над входом, через который зашли террористы.