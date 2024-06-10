Судьба детей Киркорова, признание США и самолет ВСУ в РФ: что будет дальше

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров заявил, что не намерен финансово обеспечивать взрослых детей, в США признали вину в крушениях ряда российских самолетов, а телеканал Sky News сообщил, что борт Вооруженных сил Украины впервые атаковал территорию РФ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Слюнявчик в виде Филиппа Киркорова»

Киркоров в эфире программы «Однажды» на НТВ признался, что его миссия при поднятии детей на ноги заключается в том, чтобы дать им хорошее образование. По его словам, тогда Алла-Виктория и Мартин смогут достойно зарабатывать на жизнь. Однако свое будущее они должны будут устраивать сами, добавил певец. Вместе с тем он отметил, что всегда готов прийти на помощь свои детям, однако свою жизнь они должны обустроить сами.

«Сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу. Но они должны самостоятельно устроить свою жизнь», — заявил Киркоров.

Как стало известно ранее, дети Киркорова проходят обучение за границей. Где именно учатся наследники знаменитого певца, не раскрывается. При этом информацию о том, что дети находятся не в России, подтверждает отец исполнителя Бедрос Киркоров.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — заявил он ранее.

Говоря о характере детей, Киркоров-старший отмечает, что его внук похож на сына. Алла-Виктория при этом характерная и волевая девочка, с которой трудно договорится. Это доказывают и рассказы самого Филиппа Киркорова. Когда-то певец поделился с поклонниками историей о том, как его дочь чуть не сорвала светское мероприятие. Инцидент произошел у него дома в день премьеры фильма «Космический корабль». По словам артиста, Алла-Виктория отказалась появиться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме.

«Дочка чего-то раскапризничалась и не пошла, футболка не подошла!» — рассказал Киркоров.

Он признался, что из-за этого его дочь была «немного ворчлива и никуда не собиралась уходить». Она хотела выйти в другом образе, но сам артист посчитал ее выбор неуместным и отказался идти на уступки. Девочка отказалась появляться на публике, а сам исполнитель не стал подходить к ребенку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров с детьми

В США признали вину в авиакатастрофах в РФ

Помощник начальника штаба 10-й армии ВС США Розанна Клементе заявила, что российские самолеты А-50У, Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые в воздушном пространстве над РФ, были поражены переданным украинской стороне американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Выступая на конференции Fires Symposium 2024, полковник отметила, что расчеты Patriot проходили подготовку иностранными инструкторами на территории Германии. Минобороны России пока не прокомментировало это заявление.

«Мы понимаем, что дали им (ВСУ. — NEWS.ru) батальон IRIS-T или батальон Patriot и какие возможности они предоставляют. Взгляните на то, как они их используют. <...> Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами [Patriot]. Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе. Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — рассказала Клементе.

Вместе с тем полковник уточнила, что украинских бойцов готовили для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону Киева, однако после обучения командование ВСУ решило отправить их в Харьковскую область.

Как до этого сообщал сам президент Украины Владимир Зеленский, власти Киева договорились со странами Запада о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны в виде ЗРК Patriot. Он также назвал сроки поставок.

«Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени», — сообщил Зеленский.

Фото: Bernd Wastneck/dpa/Global Look Press

Самолет ВСУ мог впервые ударить по территории России

Первым соответствующую информацию опубликовал телеканал Sky News. По данным канала, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Минобороны России при этом данную информацию не комментировало.

«Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России», — говорится в публикации.

На произошедшее отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, российские военные готовят ответ на удары самолетов ВСУ по территории страны. Он отметил, что украинская авиация не сможет ничего противопоставить российской и, вероятно, вовсе перестанет существовать.

Сенатор уверен, что ударом по территории России украинцы «пошли ва-банк». По его словам, Киев уверовал в бесконечную помощь Запада, из-за чего начал принимать подобные решения. Однако в этом случае, считает Джабаров, власти Украины сильно заблуждаются.

«Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев», — заявил Джабаров.

Власти Белгородской области также не подтверждали информацию об ударе по командному пункту. При этом сообщалось, что в нежилом помещении в Ракитянском районе региона произошел пожар. Губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков отметил, что подробностей о произошедшем на данный момент нет. Местные жители однако уже опубликовали в социальных сетях кадры с места пожара.

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