Российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение от алкоголизма лиц, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии опьянения.
Соответствующее нововведение Минюст и МВД предлагают включить в проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКАП РФ). Оно было разработано по поручению правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
В настоящее время проект кодекса проходит стадию межведомственного согласования. Его принятие и вступление в силу запланировано на 2021 год,
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию законопроект о принудительном лечении граждан, страдающих алкоголизмом. Речь идёт о злостных алкоголиках, представляющих опасность для себя самих и окружающих.
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