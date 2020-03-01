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Российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение от алкоголизма лиц, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии опьянения.

Соответствующее нововведение Минюст и МВД предлагают включить в проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКАП РФ). Оно было разработано по поручению правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В настоящее время проект кодекса проходит стадию межведомственного согласования. Его принятие и вступление в силу запланировано на 2021 год, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию законопроект о принудительном лечении граждан, страдающих алкоголизмом. Речь идёт о злостных алкоголиках, представляющих опасность для себя самих и окружающих.