Суд зарегистрировал иск к Собчак

https://static.news.ru/photo/65c7b424-c92f-11eb-8ec3-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск юриста из Санкт-Петербурга Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщили в инстанции журналистам РИА Новости.

Иск зарегистрирован, — сказал собеседник журналистов.

Он добавил, что дату рассмотрения дела пока не назначили.

Адвокат хочет взыскать с телеведущей 50 млн рублей — это взыскание моральной компенсации — и потребовать охрану изображения. Причиной стал сюжет Собчак с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Форумчаночка», где она подходила к девушкам и спрашивала: «На какую панель вы пришли?»

Сама Собчак ответила, что спрашивать у девушек, на какую панель они пришли, — нормально, так как на форуме все дискуссии называются панелями, а само слово «форумчаночка» — «логичное название для женщин, которые пришли на форум». Она считает, что реплика Троицкой, вошедшая в выпуск на YouTube, как раз, наоборот, о том, что красивая женщина может быть умной. По её мнению, у иска нет перспектив.