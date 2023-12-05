Суд запретил присваивать дихлофосу первый номер Суд поддержал ФАС в решении запретить использовать «№ 1» в названии бренда

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Приписывать дихлофосу номерной знак «№ 1» недобросовестно со стороны производителя, согласно рекламному законодательству. Суд по интеллектуальным правам поддержал соответствующее решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает пресс-служба ведомства. При этом с жалобой в ФАС обращался производитель, который производит самое известно средство дезинсекции более 50 лет, и он был недоволен, что более молодые конкуренты присвоили себе «№ 1».

Комиссия антимонопольной службы установила, что компания «Парус» зарегистрировала товарный знак со сравнительным утверждением «номер один» и использовала его при оформлении производимого инсектицида «Дихлофос». Таким образом организация пыталась выделить собственную продукцию, обойдя запрет на необоснованное использование сравнительных утверждений, указывающих на превосходство товара над товарами конкурентов, — пояснили в ФАС.

В мае ФАС признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в 600 тысяч рублей. Отмечается, что в рекламе кредитной организации крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%, но условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.