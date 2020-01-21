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Мобильное приложение продавца БАДов и гомеопатии запретил Ульяновский областной суд. Причиной стало то, что iHerb торговал незарегистрированной продукцией. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд постановил, что предлагаемые интернет-магазином биодобавки не соответствуют требованиям безопасности. При этом небезопасные БАДы предназначались не только для взрослых, но и для детей.

Согласно экспертному заключению специалистов института ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов», в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещённые для использования в составе любых детских продуктов, - указано в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в приложении iHerb можно было приобрести не зарегистрированные на российской территории гомеопатические лекарственные препараты, которые выдают за биодобавки.

В связи с этим прокурор потребовал признать сведения в приложении продавца БАДов, информацией, запрещённой к распространению в России.

Прилавки российских аптек заполнены препаратами, призванными восстановить микрофлору кишечника. Как следует из аннотаций к так называемым пробиотикам или пребиотикам, они якобы восполняют нарушенный баланс микроорганизмов. Президент Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев рассказал NEWS.ru, почему тратиться на них бессмысленно.