Суд заочно отправил под арест Надежду Толоконникову Суд заочно арестовал Толоконникову из Pussy Riot за оскорбление чувств верующих

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Мосгорсуд заочно арестовал соосновательницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях. 1 ноября Бабушкинский суд отказался арестовывать вокалистку, но сегодня, 21 ноября, отказ отменили.

Суд рассмотрел апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы и постановил решение первой инстанции отменить, избрать Толоконниковой меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции, — заявили в пресс-службе.

Толоконникова проходит обвиняемой по уголовной статье 148 о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания. Следователи не уточняют, о каких именно публикациях идет речь, но проверять их начали еще в 2022 году. Сейчас 34-летняя певица проживает за рубежом, МВД объявило ее в розыск.

В 2012–2013 годах она отбывала наказание в местах заключения после скандального выступления Pussy Riot в храме Христа Спасителя в столице. Акция «панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“» и послужила основанием для внесения в УК РФ статьи об оскорблении чувств верующих.

Ранее еще одну участницу Pussy Riot Людмилу Штейн заочно арестовали на два месяца за распространение фейков об армии России. Обвиняемая объявлена в международный розыск.