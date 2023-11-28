Суд заочно арестовал журналистку Лойко по делу об оправдании терроризма Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора SOTA Лойко на два месяца

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Тимирязевский суд Москвы заочно избрал меру пресечения главному редактору интернет-издания SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Анне Лойко, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным ТАСС, ее заочно арестовали сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Отмечается, что в настоящий момент Лойко находится в розыске.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лойко меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ, — заявили в суде.

В конце октября 2023 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире Лойко. Мать журналистки была отправлена на допрос в рамках расследования уголовного дела. Уточняется, что поводом для его возбуждения стала публикация Лойко, посвященная исламской группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, в статье усматриваются признаки оправдания терроризма. Сама Лойко отрицает свою вину и утверждает, что намерена изучить заключение экспертов. Она не раскрывает свое местоположение, однако утверждает, что «находится в безопасности».