Суд заочно арестовал владельца «Корчмы "Тарас Бульба"»

https://static.news.ru/photo/eaf108f2-776e-11eb-bbbf-96000091f725_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/Global Look Press

Пресненский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте владельца сети ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» Юрия Белойвана.

Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белойвана Ю. А., — сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что мужчина должен провести под стражей два месяца с момента фактического задержания. Ранее Белойвана объявили в международный розыск.

В отношении ресторатора возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от уплаты налогов, сборов, страховых взносов). Его подозревают в утаивании от налоговых органов 57 млн рублей. По версии следствия, в 2014–2015 годах налоговая инспекция провела проверку ООО «Золотой рассвет», осуществлявшую ресторанную деятельность. После выставления требования об уплате налога, пени, штрафа по вынесенному решению Белойван не оплатил в установленный срок вышеуказанную сумму, официально прекратил деятельность «Золотого рассвета», а тем временем ресторан продолжил работать от лица другой подконтрольной ему организации «Лидер К».

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Белойван был осуждён за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей. Бизнесмен заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Басманный суд Москвы приговорил ресторатора к двум годам колонии общего режима. По ходатайству следствия этот приговор был смягчён на три месяца. В колонии он провёл всего четыре месяца и вышел на свободу в связи с болезнью.